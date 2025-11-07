Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии заявила, что готова почти полностью отказаться от российской нефти
Крупнейшая венгерская нефтегазовая компания MOL накануне встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявила, что может заменить большую часть поставок российской нефти топливом из других источников, сообщает Bloomberg.
Агентство называет MOL единственным в стране нефтепереработчиком. Компания управляет НПЗ не только в Венгрии, но и в Словакии. Эти страны остаются последними покупателями российской нефти в Евросоюзе.
В квартальном отчете MOL заявила, что хорватский трубопровод Adria (Адриатический трубопровод) сможет обеспечить до 80% поставок нефти на свои НПЗ, которые не имеют выхода к морю, из альтернативных источников в случае прекращения поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». «Хотя это повлечет за собой более высокие технические риски и логистические расходы», — отметила венгерская компания.
Президент США Дональд Трамп примет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Белом доме 7 ноября. Как ожидается, в ходе встречи Орбан попытается добиться освобождения для Венгрии от санкций США, которые Вашингтон наложил на российскую нефть в октябре.
Bloomberg называет заявление венгерской MOL «поворотным моментом» после того, как власти Венгрии и сама компания в ответ на призывы отказаться от российской нефти говорили, что у страны нет альтернативы поставкам энергоносителей из Москвы.