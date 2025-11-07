Российский суд национализировал лицей-интернат «Подмосковный», основанный Михаилом Ходорковским

Мещанский суд Москвы обратил в доход государства лицей-интернат «Подмосковный», основанный бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским.

С требованием национализировать частное учебное заведение в суд обратилась Генпрокуратура. 6 ноября, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы, иск Генпрокуратуры был удовлетворен.

Генпрокуратура, сообщал «Интерфакс», обосновала необходимость национализации лицея тем, что он «фактически принадлежит должникам по исполнительному производству» — Михаилу Ходорковскому и его бизнес-партнеру, бывшему главе «Менатепа» Платону Лебедеву.

В исковом заявлении также указывалось, что учебное заведение финансируется «Фондом Ходорковского» и компанией «Паррингроув», имущество которой судом признано принадлежащим Ходорковскому и Лебедеву.

Генпрокуратура также заявила, что обучение в лицее «носит политически ангажированный характер и формирует у детей лояльное отношение к антироссийским проявлениям».

Лицей-интернат «Подмосковный» был основан по инициативе Михаила Ходорковского в 1994 году на базе усадьбы Кораллово в Одинцовском районе Московской области. Он предназначен для обучения детей-сирот, детей из малообеспеченных и социально незащищенных семей, а также детей, чьи родители погибли в войнах и терактах. Руководителями и попечителями лицея были родители Михаила Ходорковского.

Читайте также

Ходорковского, Гуриева, Чичваркина и Шульман хотят признать членами «террористического сообщества». Это очень неприятный и опасный ярлык Что грозит членам Антивоенного комитета? Можно ли им донатить? А покупать их книги? 9 карточек