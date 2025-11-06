Генпрокуратура потребовала национализировать лицей-интернат «Подмосковный», основанный Михаилом Ходорковским

Генеральная прокуратура РФ подала иск в Мещанский суд Москвы с требованием обратить в доход государства лицей-интернат «Подмосковный», основанный бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, сообщает «Интерфакс».

Ведомство обосновывает необходимость национализации лицея тем, что он «фактически принадлежит должникам по исполнительному производству» — Михаилу Ходорковскому и его бизнес-партнеру, бывшему главе «Менатепа» Платону Лебедеву, рассказал агентству источник, знакомый с иском.

Учредителем лицея с 2004 года значится международная коммерческая компания «Йенсен Корт Лтд» (Jensen Cort Ltd) — по мнению прокуратуры, это было сделано с целью сокрытия сведений о его фактических владельцах. В иске утверждается, что финансирование лицея осуществляется за счет «Фонда Ходорковского» и компании «Паррингроув», имущество которой судом признано принадлежащим Ходорковскому и Лебедеву.

Также в прокуратуре считают, что обучение в лицее «носит политически ангажированный характер и формирует у детей лояльное отношение к антироссийским проявлениям».

В качестве обеспечительных мер прокуроры просят наложить арест на движимое и недвижимое имущество лицея, в том числе денежные средства.

Лицей-интернат «Подмосковный» был основан по инициативе Михаила Ходорковского в 1994 году на базе усадьбы Кораллово в Одинцовском районе Московской области. Он предназначен для обучения детей-сирот, детей из малообеспеченных и социально незащищенных семей, а также детей, чьи родители погибли в войнах и терактах. Руководителями и попечителями лицея была родители Михаила Ходорковского. По данным прокуратуры, в собственности у лицея находятся 86 гектаров территории, пять жилых и 40 нежилых помещений площадью свыше 25 тысяч квадратных метров и кадастровой стоимостью 1,25 миллиарда рублей.

Российские суды в 2005 и 2010 годах приговорили Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к длительным срокам заключения по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег, неуплате налогов в рамках «дела ЮКОСа». Принадлежавшая им нефтяная компания прошла процедуру банкротства и фактически была национализирована. Тогда же суд удовлетворил гражданский иск Федеральной налоговой службы РФ о взыскании с бизнесменов 17,4 миллиарда рублей ущерба, причиненного государству. Исполнительное производство по нему до сих пор не завершено. В 2024 году Мещанский суд по иску Генпрокуратуры уже изымал в доход государства 1,4 миллиарда рублей со счетов Ходорковского и Лебедева.