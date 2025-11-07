Оператора связи Т2 заподозрили в том, что это именно он передал данные для первого дела о запрете поиска «экстремистских» материалов. Компания это отрицает

Мобильный оператор T2 не имеет отношения к протоколу о поиске в сети заведомо «экстремистских» материалов (статья 13.53 КоАП РФ), который был составлен на жителя Каменска-Уральского Свердловской области, заявили «Коммерсанту» в пресс-службе компании. Это первый такой протокол, о котором стало известно.

«Информация о роли Т2 в этом деле является фейком и ничем не подтвержденной спекуляцией. Мы опровергаем факт передачи поисковой истории абонента», — сказал изданию представитель компании.

О первом известном случае применения в России закона о запрете поиска «экстремистских» материалов стало известно 6 ноября. Как сообщили местные СМИ, полиция в Свердловской области составила административный протокол по статье о поиске заведомо «экстремистских» материалов (13.53 КоАП) в отношении жителя Каменск-Уральского.

Адвокат обвиняемого Сергей Барсуков рассказал, что дело завели из-за поиска в интернете информации о полке «Азов» и «Русском добровольческом корпусе». По словам юриста, сведения об этом в ФСБ передал неназванный оператор связи. Барсуков предположил, что это был Т2.

Закон о запрете поиска «экстремистских» материалов вступил в силу 1 сентября. По статье 13.53 в КоАП правонарушителям грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.