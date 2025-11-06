В России начали применять закон о запрете поиска «экстремистских» материалов. Составлен первый протокол (во всяком случае, первый, о котором стало известно)

Полиция в Свердловской области составила административный протокол по статье «Поиск заведомо экстремистских материалов» (13.53 КоАП) в отношении жителя Каменск-Уральского, сообщает Itʼs My City 6 ноября.

Дело завели из-за того, что местный житель нашел в интернете информацию о полке «Азов» и «Русском добровольческом корпусе», рассказал адвокат Сергей Барсуков. Сведения об этом в ФСБ передал неназванный оператор связи.

Адвокат считает, что дело «очень сырое», в нем есть две «картинки» и допрос обвиняемого, в котором не отражен ни прямой, ни косвенный умысел. Барсуков добился, чтобы суд вернул дело в полицию для исправления неточностей. Адвокат рассчитывает, что дело прекратят.

Это первое известное дело о поиске экстремистских материалов, которое расследуют в России. Закон, вводящий соответствующую статью 13.53 в КоАП, вступил в силу с 1 сентября. В качестве наказания за поиск таких материалов предусмотрен административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Читайте также

Экстремизм или нет? За поиск каких материалов в интернете вас могут оштрафовать уже с 1 сентября Тест «Медузы». К сожалению, полезный

Читайте также

Экстремизм или нет? За поиск каких материалов в интернете вас могут оштрафовать уже с 1 сентября Тест «Медузы». К сожалению, полезный