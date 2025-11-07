Из турецкого Трабзона в Сочи впервые за 14 лет отправился паром. Его вторые сутки не пускают в российский порт

Из турецкого Трабзона 5 ноября впервые за 14 лет отправился в Сочи первый пассажирский паром, но в российский порт он зайти не смог.

Паромное сообщение между Трабзоном и Сочи существовало с 1993 по 2011 годы. В 2025 году его собирались возобновить. Паром «Си Бридж» (Sea Bridge), вышедший из Трабзона, выполнял первый рейс с пассажирами. Первоначально планировалось, писала «Российская газета», что паром отправится 29 октября, но из-за шторма рейс отложили.

Когда паром дошел до Сочи, выяснилось, что в порт он зайти не может. «РБК Краснодар» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР) сообщало, что у парома «нет разрешения на вход на территорию России, и более того, сам порт Сочи был закрыт для учений до 12:00».

При этом директор по направлению развития морской транспортной инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян 5 ноября рассказывал «РГ», что заявку на заход судна в морской порт Сочи подали еще 1 ноября.

РИА Новости, в свою очередь, сообщило, что паромная линия «Сочи — Трабзон — Сочи» официально зарегистрирована в Минтрансе России и имеет статус круглогодичной регулярной линии, действующий до конца 2027 года.

По состоянию на момент написания заметки паром, на борту которого находится экипаж и 20 пассажиров, находился на рейде порта Сочи. «Мы не планируем отбывать, стоим на месте, пока не будет окончательного понимания вопроса, — сказал ТАСС Сергей Туркменян.