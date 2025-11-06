В Иркутске приговорили к колонии-поселению местную жительницу, которая в День России выложила видео со словами: «если СВОшники сдохнут завтра, я выпью вина»

Кировский районный суд Иркутска назначил два года и семь месяцев колонии-поселения местной жительнице Марии Махмутовой, которую признали виновной в применении насилия к полицейскому и оскорблении инспектора ДПС (часть 1 статьи 319 УК, статья 318 УК).

По версии следствия, 9 июня Махмутова «высказала оскорбления» в адрес инспектора ДПС в Шелеховском районе Иркутской области, а 24 июня в помещении дежурной части МВД напала на полицейского.

35-летнюю жительницу Шелехова Марию Махмутову задержали в июне — после того, как она выложила в День России сторис, в которой критиковала российских военных и сам праздник.

Осторожно, в следующем абзаце есть мат

«Какой праздник-то, блядь? Охуенный праздник — День России. А вам че, есть чем гордиться, нахуй? Чем вы гордитесь-то, блядь? Что живете — последний хуй без соли доедаете? Что приходится убивать людей, чтобы покупать себе тачки и квартиры, нахуй, и пить, как в последний раз, и носить ебаные ордена. <…> Если все СВОшники сдохнут завтра, я выпью вина», — говорила Махмутова.

Спустя шесть дней, как пишет «Медиазона», иркутское управление Следственного комитета сообщило, что против Махмутовой возбуждено уголовное дело об оскорблении сотрудника полиции. Еще через неделю ее арестовали на 13 суток по протоколу о нанесении побоев за то, что она ударила силовика ногой (статья 6.1.1 КоАП). Пресс-служба иркутского управления МВД писала, что Махмутова «покусала оперативника». Затем ее арестовали еще на пять суток по протоколу об употреблении психотропных веществ без назначения врача (часть 1 статьи 6.9 КоАП).

Махмутова полностью признала вину, ее дело рассматривалось в особом порядке, сообщила пресс-служба судов.