Жительницу Иркутской области задержали из-за видео с критикой участников войны в Украине и празднования Дня России

Сотрудники Центра «Э» по Иркутской области задержали 35-летнюю жительницу Шелехова Марию Махмутову, которая записала «оскорбительное видео» о Дне России и российских военных, сообщила пресс-служба МВД по региону.

Ведомство опубликовало видео задержания Махмутовой. На записи сотрудники службы спасения взламывают дверь в квартиру, где находится шелеховчанка. В МВД заявили, что Махмутова не открыла дверь полицейским, «сославшись на неисправность замка», а также при задержании «вела себя неадекватно» и «сообщила, что может навредить себе». В итоге шелеховчанку доставили в психоневрологический диспансер для проверки на алкоголь и наркотики.

«Действиям нарушительницы дается правовая оценка», — заявили в МВД, не уточнив, возбуждено ли какое-либо дело против Махмутовой. Ведомство сообщило, что ранее задержанная работала бортпроводницей, «а также имеет судимость».

Махмутова 12 июня опубликовала в своем инстаграме, где на нее подписаны более пяти тысяч человек, сторис с критикой участников российского вторжения в Украину и Дня России, который отмечался в тот день.

В следующем абзаце есть мат.

«Какой праздник-то, блядь? Охуенный праздник — День России. А вам че, есть чем гордиться, нахуй? Чем вы гордитесь-то, блядь? Что живете — последний хуй без соли доедаете? Что приходится убивать людей, чтобы покупать себе тачки и квартиры, нахуй, и пить, как в последний раз, и носить ебаные ордена. Ордена сегодня ваши — это признак на всю жизнь, это клеймо на всю жизнь, что вы убийцы ебаные. <﻿…﻿> Если все СВОшники сдохнут завтра, я выпью вина», — цитирует Махмутову «Медиазона».

После того как видео разошлось по соцсетям, участники «патриотического» движения «Зов народа» написали доносы на Махмутову в Следственный комитет и Генпрокуратуру России. Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

13 июня, как сообщает издание «7×7», Махмутова рассказала в соцсетях, что сама позвонила в полицию из-за угроз, которые ей поступали. Она также попыталась порезать руки на камеру. Прибывшим полицейским шелеховчанка сказала, что не может открыть дверь, потому что ее «запаяли».