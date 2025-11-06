Суд вынес приговор по делу об убийстве байкера из-за конфликта на парковке в Москве. Братьям Аббасовым дали от восьми до 17 лет колонии

Мосгорсуд приговорил к 17 годам колонии строгого режима гражданина Азербайджана Шахина Аббасова, признанного виновным в убийстве жителя Москвы, байкера Кирилла Ковалева из-за спора на парковке, сообщает Следственный комитет.

Еще двум фигурантам дела, брату Аббасова Шохрату и двоюродному брату Исахану, назначили 12 и 8 лет колонии за участие в убийстве и укрывательство соответственно.

Суд оправдал отца братьев Низами Аббасова. Их дядю Бахтияра Аббасова и его знакомого Нахида Гусейнова признали виновными, но освободили в зале суда, поскольку они уже отсидели назначенные сроки, находясь в СИЗО.

Убийство 24-летнего байкера Кирилла Ковалева произошло 17 апреля 2024 года. В тот день он сделал замечание Шахину Аббасову, который припарковал свою машину на тротуаре возле подъезда жилого дома в районе Люблино на юго-востоке Москвы. В ответ Аббасов с братьями спровоцировал драку, нанес байкеру удар ножом и скрылся. Ковалева госпитализировали, на следующее утро он умер в больнице. Аббасовых задержали через два дня после убийства в Ростовской области. Затем в ходе расследования силовики также задержали их родственников.

