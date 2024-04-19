Жителя Москвы убили в драке из-за замечания о неправильно припаркованном автомобиле По делу задержан гражданин Азербайджана. В его квартире нашли 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов

Кадр из видео обыска в квартире Шахина Аббасова Следственный комитет РФ

Сотрудники правоохранительных органов на третий день розыска задержали 21-летнего гражданина Азербайджана Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве жителя Москвы, совершенного в ходе конфликта из-за неправильно припаркованной машины. Об этом 19 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на московскую прокуратуру.

По данным Mash, Аббасова задержали в Ростовской области. В то же время Baza пишет, что предполагаемый преступник задержан на подконтрольной РФ территории Запорожской области Украины. Вместе с ним, по данным телеграм-канала, в машине находились два его брата. Ранее СК сообщал, что вместе с Аббасовым в федеральный розыск объявлены еще три человека.

Инцидент на парковке в районе Люблино на юго-востоке Москвы произошел 17 апреля. Как сообщал СК, 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание 21-летнему водителю, который припарковал свою машину на тротуаре возле подъезда дома. Тот в ответ спровоцировал драку, нанес удар ножом и скрылся. Ковалева госпитализировали, на следующее утро он умер в больнице.

Расследование было передано в отдел особо важных дел Главного следственного управления СК по Москве. В ходе расследования ведомство отчиталось об обнаружении двух автомобилей, на которых Аббасов пытался скрыться, в одном из них нашли нож (вероятное орудие убийства) и пистолет. В квартире Аббасова провели обыск: там, сообщал СК, нашли 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов США наличными. Происхождение этих денег пока неизвестно; Mash писал, что у семьи Аббасова есть обувной бизнес, а доходы от него хранятся в квартире, в то время как телеграм-канал «112» утверждал, что это может быть воровской общак.

СК также сообщил, что Аббасов находился в России нелегально. В рамках расследования дела — еще до задержания предполагаемого преступника — были задержаны его отец, дядя и друг. Что именно им вменяют, неясно. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах подчеркивал, что отец Аббасова получил гражданство РФ по упрощенной схеме благодаря фиктивному браку. По данным агентства, он был владельцем квартиры в доме, рядом с которым произошло убийство.

Первоначально дело было возбуждено по статье об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ), однако позже его переквалифицировали на более тяжкий состав преступления — убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений (часть 2 статьи 105). Этот состав предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.