Полиция Петербурга во второй половине октября провела серию рейдов против уличных музыкантов, сообщил городской комитет по вопросам законности.

По итогам рейдов, проходивших с 20 по 31 октября, были составлены 23 административных протокола о нарушениях порядка проведения уличных выступлений, отчитались в администрации города. Полиция проверяла, соблюдались ли музыкантами правила, касающиеся уровня шума, и имели ли они разрешение на проведения концерта. Наказание по протоколам составляет до пяти тысяч рублей.

В комитете отметили, что такие рейды проводятся регулярно «в местах наибольшего скопления людей, где традиционно проходят уличные представления и акции».

«К нарушителям применялась обеспечительная мера — изъятие орудий и предметов совершения административных правонарушений», — добавили в администрации.

Преследование уличных музыкантов в Петербурге началось после задержания участников группы «Стоптайм», прославившихся исполнением песен «иноагентов» — Noize MC и Монеточки. Певицу Диану Логинову (Наоко), гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева отправили под административный арест на 12 и 13 суток по статье об организации массового скопления людей в общественном месте (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП). Наоко также оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии (20.3.3 КоАП). После отбытия первого ареста музыкантов «Стоптайм» вновь арестовали на 12 и 13 суток по той же статье об организации митинга. Кроме того, на Наоко составили протокол о мелком хулиганстве (20.1 КоАП). В поддержку «Стоптайм» выступили уличные музыканты в разных городах России.

