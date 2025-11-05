Во время визита Анджелины Джоли в Украину ее водителя забрали в военкомат

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Николаевской области задержали украинца, который работал водителем актрисы Анджелины Джоли во время ее визита в Украину.

Внимание. В следующем абзаце есть мат.

Одним из первых об этом сообщил телеграм-канал «Хуевая Одесса». Подписчик канала, ссылаясь на слова «знакомой знакомой», рассказал, что в ночь на 5 ноября на блокпосту в городе Южноукраинск остановили кортеж Джоли. Участника кортежа забрали в ТЦК, поскольку у него не оказалось необходимых документов. Подписчик заявил, что это охранник актрисы.

Телеграм-канал распространил видео, на котором, как утверждается, Анджелина Джоли посетила ТЦК, чтобы помочь задержанному. Удалось ли ей это сделать, неизвестно.

В ТЦК Николаевской области подтвердили изданию «НикВести» информацию о произошедшем. После проверки документов участников кортежа перенаправили в отдел ТЦК в Вознесенском районе, отметило издание.

Как сообщает УНИАН, ссылаясь на источники, задержан водитель Анджелины Джоли, гражданин Украины 1992 года рождения. У него не оказалось военно-учетных документов. В ходе проверки выяснилось, что он офицер запаса, при этом у него нет подтвержденных оснований для отсрочки от мобилизации.

УНИАН утверждает, что после того, как выяснились все обстоятельства, Джоли продолжила визит. «Ни она, ни ее представители не влияли на работу сотрудников ТЦК», — отметил источник агентства.

По его информации, сейчас задержанный украинец готовится к военной службе по мобилизации.

Анджелина Джоли 5 ноября приехала со вторым визитом в Украину после начала полномасштабного вторжения войск РФ. Она появилась на улицах Херсона в бронежителе, посетила несколько медицинских учреждений, встретилась в украинскими детьми и местными властями.

В прошлый раз Джоли приезжала в Украину в апреле 2022 года. Тогда она посетила Львов с гуманитарной миссией.