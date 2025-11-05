Анджелина Джоли приехала в Херсон

Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила Херсон, сообщают украинские паблики и издание «Суспільне» со ссылкой на источники.

В телеграме опубликованы фотографии актрисы, предположительно, в бронежилете на улицах города и в каком-то помещении, где она играла с детьми. «Ukraine context | russia no context» утверждает, что Джоли посетила медицинские учреждения Херсона, включая роддом и детскую больницу.

Подпись к видео: «Начальник Херсонской городской военной администрации вручил Анджелине Джоли памятную монету „Херсон“. Ей понравилось»

Одесские телеграм-каналы также распространили неподтвержденную информацию о том, что актрисе пришлось заехать в николаевский , потому что ее охранника якобы мобилизовали.

Официально о визите Джоли в Украину не сообщалось. В 2022 году актриса уже приезжала в страну. Тогда она посетила Львов с гуманитарной миссией.

Вот как это было Анджелина Джоли приехала в Львов с гуманитарной миссией. Из-за угрозы ракетного удара она была вынуждена бежать в укрытие