Мэром Нью-Йорка избран социалист Зохран Мамдани. Он станет на этом посту самым молодым политиком и первым мусульманином

На выборах мэра Нью-Йорка победил 34-летний представитель Демократической партии Зохран Мамдани.

Зохран Мамдани после победы на выборах мэра Нью-Йорка, 4 ноября 2025 года Jeenah Moon / Reuters / Scanpix / LETA

Его соперником был бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Он баллотировался как независимый кандидат после поражения от Мамдани на праймериз Демократической партии.

Официально итоги голосования еще не подведены, но Куомо признал поражение. По прогнозам CBS News, Мамдани набрал 50,3% голосов, Куомо — 41,6%. По данным Избирательного совета Нью-Йорка, в голосовании приняли участие более двух миллионов человек — это рекордный показатель с 1969 года.

Мамдани принесет присягу 1 января 2026 года. После этого он, как отмечает Bloomberg, станет самым молодым мэром Нью-Йорка за последние сто лет, а также первым мусульманином и первым человеком происхождения на этом посту. Мамдани родился в Уганде, рос в Кейптауне в Южной Африке, а в Нью-Йорк переехал, когда ему было семь лет.

Мамдани сменит на посту мэра демократа Эрика Адамса, отказавшегося от участия в выборах на фоне низких рейтингов и серии скандалов. Перед выборами Дональд Трамп призывал голосовать за Эндрю Куомо, а также пригрозил Нью-Йорку лишением федеральной поддержки, если выиграет Мамдани. «Если коммунистический кандидат Зохран Мамдани победит на выборах мэра Нью-Йорка, крайне маловероятно, что я буду выделять федеральные средства, кроме самого необходимого по закону, для моего любимого родного города», — заявил он.

Читайте также

Кандидатом в мэры Нью-Йорка стал 33-летний социалист Зохран Мамдани Он обещает заморозить цены на арендное жилье и отменить плату за проезд в автобусах. Его программу называют «магическим реализмом»

Читайте также

Кандидатом в мэры Нью-Йорка стал 33-летний социалист Зохран Мамдани Он обещает заморозить цены на арендное жилье и отменить плату за проезд в автобусах. Его программу называют «магическим реализмом»