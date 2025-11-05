Еврокомиссия заявила, что Сербия создает риски для безопасности ЕС, выдавая свои паспорта россиянам

Еврокомиссия призвала власти Сербии проводить «тщательные проверки на предмет безопасности» при предоставлении сербского гражданства гражданам России. Об этом говорится в докладе (.pdf) от 4 ноября, который Еврокомиссия подготовила в отношении Сербии как страны — кандидата в члены ЕС.

В докладе говорится, что россияне, ставшие гражданами Сербии, получают право на безвизовые поездки в Евросоюз, что «создает потенциальные риски для безопасности ЕС».

В документе также отмечается, что визовая политика Сербии «по-прежнему лишь частично» соответствует европейскому списку третьих стран, гражданам которых необходимы въездные визы.

После публикации доклада Еврокомиссии некоторые СМИ сообщили, что власти Евросоюза потребовали от Сербии «перестать выдавать» гражданство выходцам из России. Однако в опубликованном документе прямо об этом не говорится.

В последние три года, с 2022-го по март 2025-го, как выяснили «Важные истории», Сербия предоставила свое гражданство более чем 200 россиянам за заслуги перед республикой. Среди них, в частности, оказались сотрудники российских оборонных предприятий и менеджеры государственных компаний.

За время войны более 200 россиян получили паспорта Сербии за «заслуги» перед страной Среди них менеджеры госкомпаний, сотрудники оборонных предприятий и новый владелец российских активов Danone, выяснили «Важные истории»

