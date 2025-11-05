Аэропорты Брюсселя и Льежа закрылись из-за сообщений о дронах. Отменены десятки рейсов

Бельгийские аэропорты Брюсселя и Льежа вечером 4 ноября закрылись из-за сообщений о беспилотниках, сообщает Reuters.

Представитель бельгийской службы управления воздушным движением Курт Верваллигена уточнил, что дрон был замечен около аэропорта Брюсселя Завентем около 20:00 по местному времени. Также был закрыт аэропорт Льежа, который в основном используется как грузовой хаб.

Спустя два часа аэропорт Брюсселя возобновил работу, но вскоре опять был закрыт из-за новых сообщений о беспилотниках.

По данным RTBF, из 25 вылетов, запланированных утром 5 ноября из аэропорта Брюсселя, 10 были отменены, пять задержаны. Вечером 4 ноября в общей сложности были отменены 41 рейс: 22 на вылет и 19 — на прилет. Национальный перевозчик Brussels Airlines сообщил, что 15 вылетов не состоялись, а восемь прибывающих рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.

Министр безопасности и внутренних дел Бернар Кентен призвал премьер-министра Бельгии Барта де Вевера созвать экстренное заседание Совета национальной безопасности страны.

В течение последних месяцев неизвестные беспилотники неоднократно вызывали приостановку работы аэропортов по всей Европе. В сентябре на четыре часа закрывался аэропорт Копенгагена и на три часа — аэропорт Осло. В начале ноября приостанавливал работу аэропорт Берлина. Кроме этого, воздушное пространство стран НАТО нарушали и российские дроны — в ночь на 10 сентября около 20 беспилотников влетели в Польшу, а 14 сентября дрон нарушил воздушное пространство Румынии.

