Умер бывший формальный глава Северной Кореи Ким Ён Нам

Ким Ён Нам — бывший председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР — умер в возрасте 97 лет. Сообщение о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл проситься с Ким Ён Намом, 4 ноября опубликовало государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын (второй слева) у гроба Ким Ён Нама KCNA / EPA / Scanpix / LETA

Ким Ён Нам был председателем Президиума Верховного народного собрания КНДР с 1998 по 2019 годы. Занимающий этот пост формально является главой Северной Кореи, хотя у власти в КНДР находится семья Кимов. Ким Ён Нам также в течение 15 лет был главой МИД Северной Кореи.

Ким Ён Нам Marco Bello / Reuters / Scanpix / LETA

CNN напоминает, что в качестве формального главы государства Ким Ён Нам неоднократно встречался с иностранными лидерами. В 2018 году он присутствовал на открытии Олимпиады в Южной Корее, став самым высокопоставленным представителем КНДР, посетившим соседнюю страну. Ким Ён Нам также был в списке гостей открытия ЧМ по футболу, проходившем в 2018 году в России.

Ким Ён Нам, родившийся 4 февраля 1928 года в Пхеньяне, получил высшее образование в России. К правящей в Северной Корее Рабочей партии, пишет CNN, он присоединился вскоре после Корейской войны 1950-53 годов и пережил крупные политические чистки в 1970-х годах.

