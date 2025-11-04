Украинские дроны атаковали нефтехимический завод в Стерлитамаке

Два украинских беспилотника в ночь на 4 ноября атаковали промышленный комплекс в Стерлитамаке, сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров. По его словам, оба дрона сбиты, обломки упали около вспомогательного цеха. «Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме», — написал глава республики в своем телеграм-канале.

Власти Стерлитамака, в свою очередь, сообщили о взрыве на Стерлитамакском нефтехимическом заводе, в результате которого частично обрушился цех водоочистки, где работали пять человек. Данных о пострадавших нет, говорится в размещенном в телеграм-канале администрации объявлении.

Телеграм-канал Astra опубликовал видео и фото, снятые очевидцами в Стерлитамаке, на которых, как утверждается, показаны несколько очагов задымления на территории нефтихимического завода.

Стерлитамакский нефтехимический завод (АО «СНХЗ») занимается производством каучуков и авиационного бензина.

Astra также сообщает со ссылкой на очевидцев о взрывах в городе Кстово Нижегородской области в районе промзоны, где расположены два нефтехимический завод «СИБУР-Кстово» и НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез».

Минобороны России заявило, что в течение ночи силы ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников, в том числе 40 над Воронежской областью, 20 над Нижегородской и два над Башкортостаном.

Хроника войны

Война Тысяча триста сорок девятый день. Великобритания передала Украине новую партию Storm Shadow. Трамп отказался поставлять Киеву «Томагавки»

Хроника войны

Война Тысяча триста сорок девятый день. Великобритания передала Украине новую партию Storm Shadow. Трамп отказался поставлять Киеву «Томагавки»