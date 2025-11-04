Мария Захарова после обрушения башни Конти в Риме заявила, что «Италия рухнет вся». МИД Италии вызвал российского посла

МИД Италии вызвал посла России после слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Италия «рухнет вся», если продолжит поддерживать Украину.

После обрушения башни Конти в Риме Захарова в своем телеграме напомнила, что Италия тратит миллиарды евро на поддержку Украины и украинских беженцев, и написала, что «пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен».

Глава МИД Италии Антонио Таяни назвал слова Захаровой «вульгарными» и «неприемлемыми в цивилизованной стране».

«Когда происходит трагедия, нельзя спекулировать на людях, оставшихся под завалами, и пострадавших рабочих. Мы никогда так не делали: когда трагедии случались в России, мы всегда выражали солидарность», — сказал министр.

Башня Конти в Риме частично обрушилась днем 3 ноября. Сооружение находится на ремонте, и в момент инцидента в башне были четверо рабочих. Один из них оказался заблокирован под завалами, и спасатели добрались до него только через несколько часов. Позже рабочий умер в больнице.