В Риме обрушилась средневековая башня Конти

В центре Рима частично обрушилась одна из достопримечательностей города — башня Конти, сообщает Corriere della Sera.

Сейчас башня находится на реставрации. Обрушение произошло, когда внутри находились четверо рабочих. Одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии, еще у двоих — легкие травмы. Четвертый остался заблокирован под завалами.

Примерно через два часа, когда заблокированного сотрудника пытались вытащить спасатели, произошло новое обрушение. Один пожарный получил легкие ранения.

Строительство башни Конти началось в девятом веке, она долгое время служила родовой резиденцией влиятельного семейства Конти. В XIII веке она был полностью перестроена по заказу папы Иннокентия III, происходившего из этого рода.

В XX веке в здании располагались офисы мэрии Рима. В последние годы оно не использовалось и находилось на реконструкции, которая должна была завершиться в 2026 году.