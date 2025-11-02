WhatsApp вслед за Telegram предложил россиянам использовать почту для входа в аккаунт

Мессенджер WhatsApp начал предлагать российским пользователям указать электронную почту для входа в аккаунт или его восстановления, на соответствующее уведомление обратил внимание профильный телеграм-канал «Код Дурова».

Как утверждается, это уведомление стало появляться у россиян в приложении над списком чатов.

Глава Общества защиты интернета Михаил Климарев считает, что речь идет о функции, которая была и ранее доступна в WhatsApp. «Вотсапп добавил имейл в качестве подтверждения второго фактора. Но не для регистрации. Регистрировать все равно нужно по номеру. И эта функция там была давно», — пишет он в своем телеграм-канале «За Телеком».

Ранее Telegram начал распространять среди пользователей в России отдельную кнопку в настройках, через которую можно указать электронную почту для входа.

Мессенджеры начали предлагать пользователям альтернативные варианты авторизации на фоне распространения информации о том, что российские операторы по требованию властей прекратят передачу СМС и звонков с кодом авторизации для регистрации новых пользователей WhatsApp и Telegram.

Роскомнадзор с августа блокирует в России работу мессенджеров Telegram и WhatsApp.

Что делать, если не приходит СМС от телеграма или вотсапа

Похоже, россиянам ограничивают доступ к телеграму и вотсапу. Что делать, если не приходит СМС от мессенджеров? Коротко о новой волне давления на сервисы 3 карточки