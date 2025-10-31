Мессенджер Telegram начал распространять среди пользователей в России отдельную кнопку в настройках, через которую можно указать электронную почту для входа, сообщает профильное издание «Код Дурова».

Новая кнопка, как отмечается, упростит россиянам авторизацию в аккаунте в условиях блокировки СМС и звонков.

Накануне «Код Дурова» и другие российские СМИ сообщили, что россиянам ограничивают доступ к телеграму и вотсапу.

По данным медиа, от российских операторов связи потребовали, чтобы они прекратили передачу СМС и звонков с кодом авторизации для регистрации новых пользователей мессенджеров.

СМС от Telegram, как сообщалось, продолжают приходить от большинства крупных операторов, но «Билайн» такие сообщения не передает. «Код Дурова» считает, что операторы уже начали выполнять требование.

Роскомнадзор начал блокировать работу мессенджеров Telegram и WhatsApp в августе.

По данным «Кода Дурова», Telegram также начал разворачивать в России функцию отправки сообщений с кодами авторизации через уже зарегистрированных пользователей мессенджера. Предполагается, что с номера телефона одного пользователя будут отправлять до 100 СМС в месяц.

