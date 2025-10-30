«Код Дурова»: в России ограничили регистрацию новых пользователей Telegram и WhatsApp

Жители России столкнулись с тем, что им больше не приходят СМС, необходимые для регистрации в мессенджерах Telegram и WhatsApp, сообщило издание «Код Дурова» 30 октября.

О том, что российским пользователям Telegram, предположительно, больше не приходят СМС c кодами для регистрации аккаунта, одним из первых сообщил проект «На связи». При этом проект попросил подписчиков подтвердить, правда ли это.

«Код Дурова» пишет, что, по данным источника на телеком-рынке, от российских операторов связи потребовали, чтобы они прекратили передавать новым пользователям Telegram и WhatsApp сообщения и звонки с кодами авторизации, чтобы помешать их регистрации.

СМС от Telegram продолжают приходить от большинства крупных операторов, но «Билайн» такие сообщения не передает. Издание предположило, что операторы уже начали выполнять требование.

Другие источники эту информацию не подтверждали.

В «Билайне» и T2 отказались от комментариев, в МТС и «Мегафоне» не ответили на запрос «Кода Дурова».

«Код Дурова» сообщил ранее 30 октября, что Telegram начал поэтапно разворачивать в России функцию отправки сообщений с кодами авторизации через существующих пользователей мессенджера. Предполагается, что с номера телефона одного пользователя станут отправлять до 100 СМС в месяц.

Роскомнадзор начал блокировать работу мессенджеров Telegram и WhatsApp в августе. Сперва в них блокировали аудио- и видеозвонки, затем сервисы начали работать с большими перебоями, у некоторых пользователей Telegram и WhatsApp не открываются.

Читайте также

Роскомнадзор «частично ограничил» WhatsApp и Telegram. В 34 регионах России мессенджеры работают со сбоями или вовсе не открываются По мнению экспертов, в ближайшие месяцы их могут полностью заблокировать

Читайте также

Роскомнадзор «частично ограничил» WhatsApp и Telegram. В 34 регионах России мессенджеры работают со сбоями или вовсе не открываются По мнению экспертов, в ближайшие месяцы их могут полностью заблокировать