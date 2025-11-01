В Белгороде сбежал из-под ареста российский военный, подозреваемый в убийстве и изнасиловании

Российский военнослужащий Алексей Кострикин, подозреваемый в убийстве и изнасиловании, сбежал из-под ареста в Белгороде, сообщают местные издания «Пепел» и «Фонарь».

Информацию о побеге подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Вчера поздно вечером совершил побег из-под охраны подозреваемый в преступлениях. Сейчас правоохранительные органы предпринимают все необходимые меры для его обнаружения и поимки. Понимаю, что все меры предпринимаются, но еще раз хочу попросить по возможности увеличить количество задействованных в этом сотрудников с целью максимально быстрой поимки», — сказал чиновник на заседании правительства 1 ноября.

СМИ опубликовали ориентировку на объявленного в розыск военного.

30 октября Следственный комитет объявил о задержании рядового Алексея Кострикина, который подозревается в убийстве и изнасиловании. По версии следствия, военный проник в частный дом в поселке Новая Таволжанка, убил хозяина и изнасиловал его жену, после чего сбежал с места преступления. СК утверждал, что Кострикина задержали «в считанные часы». Местные СМИ писали, что в преступлении участвовали и другие российские военнослужащие, которых пока не поймали.