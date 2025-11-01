Financial Times: наследники Майкла Джексона за пять лет выплатили 16,5 миллиона долларов компенсации по иску о домогательствах со стороны певца

Наследственный фонд Майкла Джексона в 2025 году тайно выплатил последние 2,5 миллиона долларов пяти истцам, которые обвиняли певца в сексуализированном насилии, пишет газета Financial Times со ссылкой на судебные документы.

По данным издания, эта выплата стала последней в рамках мирового соглашения, достигнутого с обвинителями в 2020 году. Общая сумма компенсации по нему составила 16,5 миллиона долларов — по 3,3 миллиона долларов на каждого из пяти истцов.

Financial Times называет истцами членов семьи Доминика Каскио, которые долгие годы считались близкими друзьями Майкла Джексона. Супруги Каскио утверждают, что в 2020 году они подписали соглашение под давлением, не понимая его условий, и теперь рассчитывают на более крупную компенсацию.

Согласно судебным документам, в октябре пятеро членов семьи Каскио заявили, что Джексон на протяжении десятилетий подвергал их сексуализированному насилию с момента, когда они еще были детьми. Наследники певца называют эти обвинения ложью и попыткой вымогательства.

В течение последнего года стороны вели переговоры в частном порядке, однако теперь семья Каскио добивается публичных слушаний по делу. Слушание по этому вопросу назначено в Высшем суде Лос-Анджелеса на 6 ноября.

Как обращает внимание FT, публичный судебный процесс может навредить выходу биографического фильма «Майкл», премьера которого запланирована на 2026 год.

Семья Каскио подала иск против наследников Майкла Джексона после выхода в 2019 году фильма «Покидая Неверленд» телеканала НВО, в котором Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак рассказывали, как в детстве сблизились с Майклом Джексоном и пострадали от сексуализированного насилия.

