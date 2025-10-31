Лукашенко назвал бывшего главреда Nexta Романа Протасевича сотрудником белорусской разведки

Бывший главный редактор оппозиционного издания Nexta Роман Протасевич — сотрудник белорусской разведки, а операция по его задержанию в 2021 году была вынужденной, поскольку он «работал под прикрытием», утверждает Александр Лукашенко.

«Пришлось нам операцию проводить по его задержанию. Хотя нам не нужно было его задерживать. Он приехал в Грецию, его туда вызвали, он доложил разведчикам все, что нас интересовало, получил задание и летел обратно. Туда, где работал, через Вильнюс. Нас обвинили в том, что мы задержали оппозиционера. А он не наш оппозиционер. Мы не задерживали оппозиционера. Вот ввели санкции», — цитирует его слова БелТА.

В 2021 году самолет Ryanair, на котором из Афин в Вильнюс летели главред Nexta Роман Протасевич и его девушка, гражданка России София Сапега, принудительно посадили в Минске. Белорусские власти утверждали, что якобы получили сообщение об угрозе взрыва на борту. Протасевича и Сапегу задержали. Вскоре журналист заявил, что сотрудничает со следствием, «чтобы искупить тот вред», который «нанес стране». В мае 2023 года Протасевич получил восемь лет колонии. Он был признан виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении президента, распространении заведомо ложных сведений о Беларуси и других преступлениях. Уже через несколько недель его помиловали. Сапегу приговорили к шести годам колонии. В июне 2023 года ее помиловали и передали в Россию.

