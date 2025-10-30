В Германии вынесли приговор трем обвиняемым в шпионаже в пользу России и подготовке взрывов на железной дороге

Высший земельный суд Мюнхена вынес приговор троим фигурантам дела о шпионаже и подготовке диверсий по поручению российских спецслужб, сообщает Deutsche Welle.

Дитера Ш. приговорили к шести годам заключения. Два других подсудимых получили условные сроки: шесть месяцев и один год соответственно. Их задержали в апреле 2024 года. У них есть как гражданство Германии, так и России.

По версии следствия, обвиняемые следили за перемещениями военной техники и перевозками боеприпасов, в том числе предназначенных для отправки в Украину, а также собирали информацию о нефтеперерабатывающем заводе в Баварии и военнослужащих США на базе Графенвер в Верхнем Пфальце.

Кроме того, обвиняемые, считает следствие, планировали совершить взрывы и поджоги военной инфраструктуры и железных дорог, чтобы затруднить поставки военной помощи Украине.

Дитера Ш. считают лидером группы. В 2014 — 2016 годах он воевал на стороне пророссийских вооруженных формирований в самопровозглашенной ДНР. По версии следствия, он начал работать на российские спецслужбы в Германии с 2023 года.

Еще о предполагаемых российских диверсиях в Европе

Летом 2024 года на складах в Германии и Великобритании взорвались посылки, отправленные из Литвы В причастности к взрывам обвиняют Россию. Диверсию планировалось совершить месяцем раньше, но тогда ее исполнитель заблудился в жилом комплексе в Вильнюсе

Еще о предполагаемых российских диверсиях в Европе

Летом 2024 года на складах в Германии и Великобритании взорвались посылки, отправленные из Литвы В причастности к взрывам обвиняют Россию. Диверсию планировалось совершить месяцем раньше, но тогда ее исполнитель заблудился в жилом комплексе в Вильнюсе