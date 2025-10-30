Суд в Челябинске передал государству 63 квартиры бывших владельцев «Макфы». Минобороны предложило отдать их военным

Центральный суд Челябинска передал в собственность государства 63 квартиры, которые принадлежали бывшим владельцам производителя макарон «Макфа», сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

С требованием передать эти квартиры выступила Генпрокуратура РФ. «Судом удовлетворено заявление Генеральной прокуратуры — изменен способ исполнения решения от 23 января 2025 года, то есть заменен предмет исполнения в виде взыскания с должников денежных средств на обращение в доход государства жилых помещений», — заявили в суде. В начале года суд разрешил взыскать с бывших владельцев почти 20 миллиардов рублей.

Согласно новому постановлению, у бывших владельцев «Макфы» будут изъяты квартиры в Москве, Петербурге, Челябинске и других городах. Минобороны России предложило передать эту недвижимость военнослужащим.

В суде заявили, что изъятие квартир по антикоррупционным искам направлено на «восстановление социальной справедливости».

«Макфа» — один из крупнейших производителей макаронных изделий в России. Активы компании по состоянию на 2023 год оценивались в 19 миллиардов рублей.

Весной 2024 года Центральный суд Челябинска по требованию Генпрокуратуры национализировал «Макфу» и аффилированные с нею предприятия. В иске утверждалось, что компания имеет «коррупционное происхождение», так как ее бенефициары — бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов — занимались бизнесом, будучи представителями органов власти.