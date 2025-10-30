С тех пор, как Украина разрешила выезд мужчинам от 18 до 22 лет, 99 тысяч молодых украинцев покинули страну и уехали в Польшу. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на данные пограничной службы Польши.

Закон, разрешающий молодым украинским мужчинам уезжать из страны, начал действовать в конце августа.

Издание Politico писало, что в Польше и Германии растет недовольство увеличением числа приезжающих украинцев. Чаще всего этот вопрос поднимают представители крайне правых партий, однако часть консервативных центристов также начала говорить о необходимости ужесточения правил предоставления убежища гражданам Украины.

Власти Украины отменили запрет на выезд, надеясь, что это предотвратит отправку подростков родителями за границу до достижения ими 18-летия. Таким образом, предполагал официальный Киев, молодое поколение украинцев будет выбирать учебу на родине и не терять с ней связь. Также власти предполагали, что больше молодых людей, которым предоставлена свобода для выезда, в дальнейшем добровольно пойдут в армию.

Подробнее об этом

Война Тысяча триста сорок четвертый день. В Германии и Польше недовольны беженцами из Украины (их все больше). Недавно украинские власти разрешили уезжать мужчинам до 22 лет

Подробнее об этом

Война Тысяча триста сорок четвертый день. В Германии и Польше недовольны беженцами из Украины (их все больше). Недавно украинские власти разрешили уезжать мужчинам до 22 лет