По последним данным, по меньшей мере 132 человека погибли в Рио-де-Жанейро в результате крупной операции полиции против преступной группировки, занимающейся наркоторговлей, сообщило 29 октября агентство Reuters, ссылаясь на власти Бразилии.

Накануне, в первый день операции, сообщалось, что погибли 64 человека, в том числе четверо полицейских.

В полиции заявили, что два месяца планировали операцию против банды «Красная команда» (Comando Vermelho, CV). В ходе операции полицейский спецназ устроил засаду в лесу, где блокировали участников группировки.

Губернатор Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро заявил, что, по его мнению, в ходе операции погибли преступники, стрелявшие из леса. «Я не думаю, что в день конфликта кто-то мог гулять по лесу. Единственными настоящими жертвами были полицейские», — сказал губернатор. Он назвал рейды борьбой с «наркотерроризмом».

Правительство штата Рио заявило, что полиция провела крупнейшую в истории операцию, направленную против банды, контролирующей торговлю наркотиками в нескольких фавелах (то есть трущобах).

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был удивлен, узнав, что полиция провела «чрезвычайно кровавую и жестокую» операцию, не уведомив об этом федеральное правительство, сообщил министр юстиции Рикардо Левандовски.

Операция полиции стала самой крупной по числу жертв в истории Рио-де-Жанейро. До этого таковой считалась операция, проведенная в фавеле Жакарезинью в мае 2021 года. Тогда погибли 28 человек, в том числе полицейские и подозреваемые.