В Рио-де-Жанейро во время полицейской операции погибли 25 человек

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Утром 6 мая полиция Рио-де-Жанейро провела в Жакарезинью спецоперацию против банды, занимавшейся наркоторговлей, сообщает новостной портал G1. Спецоперация спровоцировала перестрелку, в результате которой погибли 25 человек: один сотрудник полиции и 24 подозреваемых.

Огнестрельные ранения также получили двое пассажиров метро, ехавшие в вагоне поезда возле станции «Триажен». В сети опубликовали видео с ранеными пассажирами. Еще один мирный житель получил огнестрельное ранение в ногу, когда находился в своем доме. Кроме того, ранения получили двое полицейских.

Внимание. На кадрах видео показаны раненые люди. Просим чувствительных людей не смотреть запись Все равно хочу увидеть Vinícius Bessa

Полиция провела операцию против банды, занимающейся торговлей наркотиками, грабежами, убийствами и похищениями людей. В полиции заявили, что начали спецоперацию, получив информацию, что преступники вербуют в свою банду детей и подростков.

В разных местах фавелы, как отмечает G1, во время полицейской операции слышали звуки автоматных очередей, а также взрывы. Над районом летал вертолет. Жители Жакарезинью не могли покинуть свои дома, например, с этим столкнулась невеста, собиравшаяся на свадьбу, пишет издание.

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Организация Fogo Cruzado, которая регистрирует данные о насилии с применением оружия в Бразилии, назвала случившееся крупнейшим массовым убийством, совершенном в ходе полицейской операции, с момента начала исследований в июле 2016 года.

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