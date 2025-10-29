Трамп приехал в Южную Корею на саммит АТЭС. За день до этого КНДР провела испытания крылатых ракет

Дональд Трамп в ходе своего азиатского турне прилетел на саммит АТЭС в Южную Корею, где его встретил президент страны Ли Чжэ Мён. Накануне визита КНДР провела испытания крылатых ракет морского базирования.

Испытания прошли к западу от Корейского полуострова, сообщило государственное агентство ЦТАК. По его данным, крылатые ракеты были «запущены вертикально» и пролетели более 7800 секунд (это 130 минут или чуть более двух часов) «по заданному маршруту, уничтожив цель». После испытаний заместитель председателя Центральной военной комиссии Трудовой партии КНДР заявил о «важных успехах в практической реализации ядерных сил».

Встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном у Трампа не запланировано, однако президент США ранее говорил, что «открыт» для этого. «В какой-то момент в недалеком будущем мы встретимся с Северной Кореей», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о ракетных испытаниях.

Президент Южной Кореи во время визита подарил Трампу копию Золотой короны Чонмачон — короны древнего корейского государства Силла, которая хранится в Национальном музее. Также президенту США вручили высшую награду Южной Кореи — Большой орден Мугунхва

В Южной Корее Трамп примет участие в саммите АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество), который пройдет в городе Кёнджу. На полях саммита планируется его встреча с лидером Китая Си Цзиньпином, которую сам Трамп назвал «главным фокусом» этого визита, добавив, что «с нетерпением» ждет ее.

За неделю до приезда Трампа в регион КНДР произвела первый за пять месяцев запуск баллистических ракет, который зафиксировали военные Южной Кореи. Ракеты пролетели около 350 километров. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что военные усилили мониторинг и «поддерживают постоянную боеготовность, обмениваясь соответствующей информацией с США и Японией».