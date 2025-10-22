Северная Корея произвела первый за пять месяцев запуск баллистических ракет, сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

Военные Южной Кореи зафиксировали запуск нескольких баллистических ракет малой дальности в северо-восточном направлении около 08:10 по местному времени (02:10 мск). Ракеты пролетели около 350 километров, их точные характеристики южнокорейские военные пытаются определить совместно с американской стороной.

«Наши военные усилили мониторинг, готовясь к возможным дополнительным запускам, и поддерживают постоянную боеготовность, обмениваясь соответствующей информацией с США и Японией», — говорится в пресс-релизе Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

КНДР произвела запуск баллистических ракет за неделю до саммита АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество), который пройдет с 31 октября по 1 ноября в Южной Корее. На саммит должен приехать президент США Дональд Трамп, который встретится с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном и лидером Китая Си Цзиньпином.

Предыдущий запуск баллистических ракет со стороны КНДР был зафиксирован в мае 2025 года.