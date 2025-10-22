КНДР запустила несколько баллистических ракет — за неделю до саммита АТЭС в Южной Корее, на который приедет Трамп
Северная Корея произвела первый за пять месяцев запуск баллистических ракет, сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейских военных.
Военные Южной Кореи зафиксировали запуск нескольких баллистических ракет малой дальности в северо-восточном направлении около 08:10 по местному времени (02:10 мск). Ракеты пролетели около 350 километров, их точные характеристики южнокорейские военные пытаются определить совместно с американской стороной.
«Наши военные усилили мониторинг, готовясь к возможным дополнительным запускам, и поддерживают постоянную боеготовность, обмениваясь соответствующей информацией с США и Японией», — говорится в пресс-релизе Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.
КНДР произвела запуск баллистических ракет за неделю до саммита АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество), который пройдет с 31 октября по 1 ноября в Южной Корее. На саммит должен приехать президент США Дональд Трамп, который встретится с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном и лидером Китая Си Цзиньпином.
Предыдущий запуск баллистических ракет со стороны КНДР был зафиксирован в мае 2025 года.