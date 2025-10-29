Российский «губернатор» Запорожской области обвинил курян в неспособности защитить свой регион от ВСУ. Вскоре он извинился по требованию Хинштейна

Назначенный Россией глава аннексированной части Запорожской области Евгений Балицкий извинился перед жителями Курской области. Он обвинил их в том, что они сделали недостаточно для защиты региона от вторжения ВСУ.

Извинений от Балицкого потребовал глава Курской области Александр Хинштейн. Он написал в своем телеграм-канале, что «с удивлением и недоумением» увидел выступление Балицкого, обвинившего жителей Курской области в том, что они «якобы не защитили свой регион во время вторжения ВСУ». Хинштейн добавил, что эти высказывания «оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами».

Речь идет о прямой линии, которую Балицкий провел накануне (сейчас трансляция во «ВКонтакте» удалена). Во время нее он сказал следующее: «Все делали в 2023 году для того, чтобы защитить нашу область — и мы защитили ее. Не чета, кстати, курчанам».

После критики Хинштейна Балицкий написал в своем телеграм-канале, что приносит извинения жителям Курской области, которые могли воспринять его слова на свой счет.

Под словом «курчане» имел в виду бывшее руководство области, которое обвиняют в хищении одного миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной, что привело к вторжению противника на территорию России. Фигуранты проходят по статье о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения. И это ряд людей, которые непосредственно виновны в той ситуации, с которой героически справлялась вся страна, наша Армия, каждый житель.

Вторжение ВСУ на территорию Курской области произошло, когда во главе региона стоял временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. В апреле 2025-го Смирнова задержали по делу о мошенничестве. Его обвинили в хищении из бюджета как минимум одного миллиарда рублей при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Позже Смирнов, по данным ТАСС, признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Приговор ему еще не вынесен.

Читайте также

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов арестован по делу об откатах при строительстве укреплений на границе с Украиной «Зубы дракона» развалились от дождя и снега

Читайте также

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов арестован по делу об откатах при строительстве укреплений на границе с Украиной «Зубы дракона» развалились от дождя и снега