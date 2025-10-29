На барабанщика «Стоптайм» Владислава Леонтьева составили новый протокол. Он уже провел в спецприемнике 13 суток

В Петербурге на участника уличной группы «Стоптайм» Владислава Леонтьева составили новый административный протокол — в этот раз по статье о создании помех транспорту (часть 3 статьи 20.2 КоАП) из-за концерта музыкантов 26 сентября, сообщает «Медиазона».

По новому протоколу Леонтьеву грозит до 15 суток ареста. Дело будет рассматриваться в Ленинском суде Петербурга.

Леонтьев уже провел 13 суток под административным арестом по статье об организации массового мероприятия (20.2.2 КоАП). 28 октября, когда он должен был выйти из спецприемника, музыкант пропал. Как выяснилось, утром 29 октября Леонтьева увезли во второй отдел полиции, где составили новый протокол.

Группа «Стоптайм» известна по исполнению на улицах Петербурга песен музыкантов, объявленных в России «иностранными агентами». С середины октября на участников группы — певицу Диану Логинову (Наоко), гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева — составляют протоколы, штрафуют и отправляют их под административные аресты.