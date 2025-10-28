Барабанщик «Стоптайм» Владислав Леонтьев не вышел на свободу после административного ареста. В спецприемнике утверждают, что его освободили

Административный арест барабанщика уличной группы «Стоптайм» Владислава Леонтьева, которого отправили в спецприемник по протоколу об организации незаконного митинга, завершился, но он не вышел на свободу, сообщает «Бумага».

Дзержинский суд Петербурга 16 октября назначил Леонтьеву административный арест на 13 суток. Сегодня музыкант должен был быть освобожден из спецприемника в Луге в 22:30 по Москве, пишет издание. Однако Леонтьев так и не вышел на свободу.

Мать Леонтьева пытается выяснить, где сейчас находится ее сын. «В спецприемнике близких Влада и корреспондента „Бумаги“ пытались убедить, что музыканта отпустили еще в 22:20, но ни тогда, ни раньше, ни позже оттуда никто не выходил», — сообщает «Бумага». При этом родственникам барабанщика отказались показать записи камер видеонаблюдения, которые должны были заснять Леонтьева.

Телефон музыканта, судя по трансляции геопозиции в переписке с его другом, остается на территории спецприемника.

Петербургская группа «Стоптайм» получила известность, исполняя песни музыкантов, объявленных в России «иностранными агентами». Из-за выступлений в центре Петербурга участников группы — певицу Диану Логинову (Наоко), гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева — начали преследовать.

На музыкантов составили протоколы об организации незаконного митинга и отправили в спецприемник. К ним применяют тактику «карусельных арестов» — когда заканчивается административный арест, их пытаются снова отправить в спецприемник. Так, Орлова и Логинову сразу после освобождения увезли в полицию составлять новый протокол по «митинговой» статье.

На Наоко также составили два административных протокола о «дискредитации» армии. По одному из них ее уже оштрафовали на 30 тысяч рублей. Повод — исполнение песни певицы Монеточки «Ты солдат».