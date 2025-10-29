Германия планирует заключить контракт на поставку 12 тысяч дронов, которые затем будут отправлены в Литву, где размещена бронетанковая бригада немецкой армии с целью защиты восточного фланга НАТО от России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По информации FT, поставщиками беспилотников, скорее всего, станут крупнейший немецкий производитель оружия Rheinmetall, а также два стартапа — Helsing и Stark. Стоимость контракта для каждой из компаний составит около 300 миллионов долларов.

Пока никакие соглашения не подписаны, контракты должны быть одобрены бюджетным комитетом немецкого парламента.

Helsing — немецкая оборонная компания со штаб-квартирой в Мюнхене. Один из ее инвесторов — шведский предприниматель и миллиардер, основатель музыкального сервиса Spotify Даниэль Эк, он также занимает должность председателя совета директоров Helsing. Как отмечает FT, за последний год компания объявила о планах поставить Украине шесть тысяч ударных дронов, купила немецкую авиастроительную компанию Grob и сообщила о планах по производству систем подводного наблюдения в Великобритании.

Среди инвесторов компании Stark, основанной чуть больше года назад, FT называет основателя платежной системы PayPal Питера Тиля. У стартапа есть команда в Украине, занимающаяся тестированием и разработкой дронов.

В начале апреля 2025 года стало известно, что Германия официально развернула постоянную бригаду бундесвера в Литве. Бригада будет полностью оснащена только к 2027 году — подразделение будет базироваться в новом военном комплексе в Руднинкае в 30 километрах к югу от Вильнюса. До этого времени военные будут находиться на временных базах. По завершении развертывания в Литве будут на постоянной основе находиться пять тысяч солдат и офицеров.

Это первый раз со времен Второй мировой войны, когда немецкие военные на постоянной основе дислоцируются за рубежом. До сих пор подразделения бундесвера находились за пределами Германии только в рамках временных миссий.