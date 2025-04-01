Германия развернула бронетанковую бригаду в Литве. Это первое постоянное присутствие немецких войск за рубежом со времен Второй мировой

Германия официально развернула постоянную бригаду бундесвера в Литве. Торжественная церемония 1 апреля прошла под Вильнюсом, пишет Politico.

Бригада будет полностью оснащена только к 2027 году — подразделение будет базироваться в новом военном комплексе в Руднинкае в 30 километрах к югу от Вильнюса. До этого времени военные будут находиться на временных базах.

Сейчас в Литве находятся только 150 немецких военнослужащих. Предполагается, что к концу года их число достигнет 500, а по завершении развертывания в Литве будут на постоянной основе находиться пять тысяч солдат и офицеров.

Это первый раз со времен Второй мировой войны, когда немецкие военные на постоянной основе дислоцируются за рубежом. До сих пор подразделения бундесвера находились за пределами Германии только в рамках временных миссий.

Договоренность о развертывании немецкой бригады в Литве была достигнута в 2023 году. Это произошло в рамках политики по укреплению восточного фланга обороны НАТО, принятой на фоне вторжения РФ в Украину.