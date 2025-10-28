Премьер-министр Японии пообещала выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира

Глава правительства Японии Санаэ Такаити в ходе встречи с президентом США заявила, что номинирует Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Об этом, сообщает Reuters, объявила глава пресс-службы Белого дома Кэролайн Левитт.

Такаити, встречавшаяся с Трампом 28 октября в Токио, заявила, что благодаря президенту США «за такой короткий промежуток времени мир стал более спокойным». «Я впечатлена и вдохновлена Вами, господин президент», — сказала премьер-министр Японии, занявшая этот пост 21 октября.

Что известно о новой глава правительства Японии Премьер-министром Японии впервые станет женщина Это националистка Санаэ Такаити, которой якобы дали прозвище «Талибан» за консервативные взгляды. Она называет своим кумиром Маргарет Тэтчер

Ранее выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира пообещал премьер-министр Камбоджи Хун Манет, с которым президент США встречался 27 октября.

О том, что Трамп заслуживает Нобелевской премии мира заявил и президент Габона Брис Олигуи Нгема, подчеркнув, что это его личная оценка вклада президента США в урегулирование конфликта между Руандой и Демократической Республикой Конго.

Дональд Трамп считался одним из претендентов на получение Нобелевской премии мира в 2025 году. Он активно напоминал, что после возвращений в Белый дом смогу урегулировать ряд конфликтов в разных частях мира. Однако лауреатом премии стала лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корино Мачадо.

Номинировать на премию мира могут члены правительства, депутаты парламентов, представители общественных организаций, а также получившие эту награду в предыдущие годы. После выдвижения кандидатур, которое должно произойти до конца января, Нобелевский комитет формирует список претендентов на награду, из которого и выбирают лауреата.

