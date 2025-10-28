Премьер-министр Японии пообещала выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира
Глава правительства Японии Санаэ Такаити в ходе встречи с президентом США заявила, что номинирует Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Об этом, сообщает Reuters, объявила глава пресс-службы Белого дома Кэролайн Левитт.
Такаити, встречавшаяся с Трампом 28 октября в Токио, заявила, что благодаря президенту США «за такой короткий промежуток времени мир стал более спокойным». «Я впечатлена и вдохновлена Вами, господин президент», — сказала премьер-министр Японии, занявшая этот пост 21 октября.
Ранее выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира пообещал премьер-министр Камбоджи Хун Манет, с которым президент США встречался 27 октября.
О том, что Трамп заслуживает Нобелевской премии мира заявил и президент Габона Брис Олигуи Нгема, подчеркнув, что это его личная оценка вклада президента США в урегулирование конфликта между Руандой и Демократической Республикой Конго.
Дональд Трамп считался одним из претендентов на получение Нобелевской премии мира в 2025 году. Он активно напоминал, что после возвращений в Белый дом смогу урегулировать ряд конфликтов в разных частях мира. Однако лауреатом премии стала лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корино Мачадо.
Номинировать на премию мира могут члены правительства, депутаты парламентов, представители общественных организаций, а также получившие эту награду в предыдущие годы. После выдвижения кандидатур, которое должно произойти до конца января, Нобелевский комитет формирует список претендентов на награду, из которого и выбирают лауреата.