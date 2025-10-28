Председатель совета директоров Tesla призвала выплатить Маску вознаграждения на триллион долларов, чтобы он не покинул компанию

Илон Маск может покинуть пост генерального директора Tesla, если акционеры компании не согласятся проголосовать за выплату ему триллиона долларов в качестве вознаграждения. Об этом, сообщает Reuters, говорится в письме председателя совета директоров компании Робин Денхолм акционерам Tesla.

В начале сентября стало известно, что совет директоров хочет предложить Маску «пакет вознаграждений» на сумму один триллион долларов, но при условии достижения компанией нескольких целей. Предполагается, что Маск не будет получать зарплату и бонусы за свою работу на должности руководителя Tesla. Вместо этого он постепенно получал бы акции компании, доля которых будет увеличиваться по мере достижения заявленных целей.

В письме к акционерам Денхолм утверждает, что Tesla находится на «переломном этапе», а отказ от одобрения вознаграждения для Маска может привести к его уходу из компании. По ее словам, руководство Маска было «критически важным» для успеха Tesla, а сам бизнесмен — «ключ к будущему компании». «Без Илона Tesla может значительно потерять в стоимости, поскольку нашу компанию могут перестать ценить за то, чем мы стремимся стать», — заявила Денхолм.

Голосование акционеров по поводу выплаты Маску пройдет до 5 ноября.

Против такой выплаты Маску выступили консалтинговые компании ISS и Glass Lewis, которые консультируют акционеров. Маск раскритиковал эти компании, назвав их «корпоративными террористами».

«Я просто не чувствую себя комфортно, когда создавая здесь армию роботов, а затем мену могут просто уволить из-за каких-то глупых рекомендаций ISS и Glass Lewis, которые ничего не понимают. В прошлом они давали много ужасных рекомендаций, и если бы этим рекомендациям следовали, это было бы крайне разрушительно для будущего компании», — говорил Маск.

Согласно плану совета директоров, Маск будет получать акции компании несколькими траншами после достижения Tesla определенных целей. Среди них — увеличение рыночной стоимость компании до двух триллионов долларов, а в будущем — до 8,5 триллионов. Компания также должна увеличить производство автомобилей и роботов, а ее доходы вырасти в 24 раза.

В начале 2025 года The Wall Street Journal писала, что совет директоров Tesla ищет нового генерального директора, который заменит на этой должности. В руководстве производителя электрокаров задумались о замене Маска около месяца назад на фоне падения акций Tesla и недовольства инвесторов тем, что Маск много времени уделяет работе в Белом доме.