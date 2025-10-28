Израиль возобновил удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля нанесла серию авиаударов по сектору Газа вечером 28 октября, сообщает The Times of Israel. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу распорядился нанести мощные удары по сектору Газа.

Израиль возобновил удары после того, как террористы ХАМАС обстреляли израильских солдат в Рафахе. ХАМАС отрицает свою причастность к случившемуся.

В городе Газа, по сообщению подконтрольного ХАМАС агентства гражданской обороны сектора Газа, погибли два человека и четверо получили ранения. Кроме того, сообщается, что пять человек погибли в результате израильского авиаудара по автомобилю в Хан-Юнисе.

В Армии обороны Израиля на момент публикации не комментировали случившееся.

Израиль и террористическая группировка ХАМАС договорились о прекращении огня в начале октября при участии США. Лидеры США, Египта, Катара и Турции 13 октября подписали декларацию «об устойчивом мире и процветании».

Израиль в рамках соглашения прекратил обстрелы сектора Газа, а ХАМАС отпустил всех остававшихся у группировки живых заложников и начал передачу тел погибших.

Израиль и ХАМАС неоднократно обвиняли друг друга в нарушении условий режима прекращения огня.

