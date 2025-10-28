Глава ЦБ РФ заявила «об управляемом выходе экономики из перегрева» и пообещала снижать ключевую ставку весь 2026 год

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика «идет по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса».

«Рост спроса замедлился, а производственный потенциал, напротив, расширяется и постепенно нагоняет спрос», — рассказала Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению проекта федерального бюджета (цитата по «Интерфакс»).

«Нужно как можно быстрее завершить период высокого роста цен, но при этом не навредить производственному потенциалу экономики, и конечно же, не допустить переохлаждения экономики», — заявила глава регулятора, объясняя решение ЦБ о снижении ключевой ставки.

При этом Набиуллина подчеркнула, что «замедление роста реального ВВП произошло бы в любом случае, при любой ключевой ставке».

«Вопрос заключается лишь в том, происходит ли это замедление роста при ускоряющемся росте цен и при раскручивании инфляционной спирали, или же экономика возвращается на траекторию устойчивого роста при снижающейся инфляции, которая позволяет компаниям контролировать свои издержки, гражданам сохранять свои сбережения, а процентным ставкам возвращаться к более умеренным уровням», — сказала она.

Снижать ключевую ставку, по словам главы ЦБ, планируется и весь следующий год.

Центробанк России в октябре 2025 года четвертый раз подряд снизил ключевую ставку — с 17% до 16,5%. Регулятор тогда напомнил, что инфляция в России по-прежнем превышает 4%, заявленные ЦБ как цель.

Трамп ввел против России санкции, на которые не решался даже Байден. Выдержит ли их истощенная войной экономика? И поможет ли ей снижение ставки ЦБ?

