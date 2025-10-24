Совет директоров Банка России на заседании 24 октября принял решение снизить ключевую ставку с 17% до 16,5%, сообщается на сайте регулятора.

«Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», — говорится в сообщении ЦБ.

Больше половины участников консенсус-прогноза РБК (17 из 30, в нем участвуют аналитики крупнейших банков и инвесткомпаний) считали, что в октябре ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 17%. Такого же мнения придерживались эксперты, опрошенные Forbes.

В ЦБ подчеркнули, что регулятор «будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели». «В базовом сценарии это в том числе предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,0–15,0% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики», — заявили в Центробанке.

В сообщении ЦБ также говорится, что годовая инфляция, по оценке на 20 октября, составила 8,2% и по итогам 2025 года ожидается в диапазоне 6,5–7,0%.

В июне 2025 года ЦБ понизил ключевую ставку с 21% до 20%, в июле — до 18%, в сентябре — до 17%.

