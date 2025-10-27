Участника тренингов Алекса Лесли приговорили к полутора годам по делу о сексуализированном насилии

Тверской суд Москвы назначил Алексею Башину — участнику тренинга блогера Алекса Лесли — полтора года колонии общего режима, признав его виновным в насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК), сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, Башин прослушал «телесный тренинг» Лесли, который обещал «много секса», после чего в июне «по совету псевдокоуча» подошел к незнакомой девушке в центре Москвы и схватил ее за ягодицы, пишет «Медиазона».

Пострадавшая Полина Хохлома рассказала о случившемся в соцсетях. Башина задержали и отправили под арест в июне. Хохлома заявила телеграм-каналу «Осторожно, Москва», который подробно освещает эту историю, что ее устраивает приговор.

В июне 2025 года несколько женщин в Москве рассказали о домогательствах мужчин, которые таким образом выполняли задания «телесного тренинга» Алекса Лесли. Алексея Башина отправили в СИЗО, еще двоим слушателям «тренинга» назначили 15 суток административного ареста по делу о мелком хулиганстве из-за домогательств.

В отношении самого блогера возбудили уголовное дело о склонении к изнасилованию. МВД объявило Лесли в розыск (блогер находится не в России). Суд заочно арестовал его, а также запретил распространять информацию с сайта и канала блогера.

подробности этой истории

Женщины жалуются на домогательства на улицах Москвы: незнакомые мужчины хватают их за ягодицы. Это задание от «секс-гуру» Алекса Лесли Возможно, вы помните его по истории с Олегом Дерипаской и Настей Рыбкой

подробности этой истории

Женщины жалуются на домогательства на улицах Москвы: незнакомые мужчины хватают их за ягодицы. Это задание от «секс-гуру» Алекса Лесли Возможно, вы помните его по истории с Олегом Дерипаской и Настей Рыбкой