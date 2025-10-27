Певицу Монеточку заочно арестовали по делу об уклонении от обязанностей «иноагента»

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову) по делу об уклонении от исполнения обязанностей «иноагента» (часть 2 статьи 330.1 УК), сообщает прокуратура Москвы.

В течение года, как отмечает прокуратура, Монеточку дважды привлекали к ответственности за «нарушение порядка деятельности иностранного агента» по части 4 статьи 19.34 КоАП. Однако она продолжила публиковать в соцсетях материалы без «иноагентской» плашки, заявили в прокуратуре.

О возбуждении уголовного дела в отношении Монеточки стало известно в начале сентября, а в середине октября она попала в базу розыска МВД.

Минюст России объявил Монеточку «иноагентом» в январе 2023 года, а в июне и августе Басманный районный суд Москвы назначил ей два штрафа по 30 тысяч рублей за посты без маркировки об «иноагентстве».