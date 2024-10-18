Монеточку объявили в розыск

МВД России объявило в розыск певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова), сообщает «Медиазона» 18 октября. В базе российского МВД не уточняется, по какой статье разыскивается Монеточка.

В сентябре стало известно, что против певицы возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей, возложенных на «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК). Расследование начали из-за то, что Монеточка не ставила в сообщениях в соцсетях плашку «иноагента».

Минюст РФ объявил певицу «иностранным агентом» в январе 2023 года. После этого Басманный суд Москвы дважды штрафовал Монеточку за отсутствие маркировки «иностранного агента» в анонсах концертов и видео. Певице назначили штрафов на 60 тысяч рублей.

Монеточка находится за пределами России.