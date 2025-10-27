Глава Белгородской области: ситуация с поврежденной плотиной «стабильная», но «опасность остается»

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ситуация на Белгородском водохранилище, где в результате обстрела была повреждена плотина, — «стабильная». «Но опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов», — добавил он.

Гладков призвал жителей ближайших населенных пунктов «слушать информацию» и «действовать согласно рекомендациям» органов местной власти.

Российские и украинские телеграм-каналы 24 октября сообщили, что плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате удара, нанесенного украинскими военными. Подчеркивалось, что опасности прорыва пока нет.

25 октября глава Белгородской области также объявил, что плотина повреждена. Гладков сообщил, что непосредственной угрозы затопления нет, но она может возникнуть при повторных ударах. Жителям населенных пунктов, которым может угрожать затопление при прорыве плотины, предлагают эвакуироваться, добавил он.

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной «Мадяр») 26 октября подтвердил, что удар по плотине Белгородского водохранилища нанесли украинские военные.

Что еще известно об ударе по плотине Белгородского водохранилища

Война Тысяча триста сороковой день. Плотина под Белгородом повреждена украинскими ракетами, жителей просят эвакуироваться. ВС РФ атаковали Киев, погибли два человека

