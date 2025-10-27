Александра Митрошина потребовала почти 70 миллионов рублей компенсации от своих бывших юристов. Они предлагали блогеру «исключение из черного списка Кремля» и гражданство Вануату

Блогер Александра Митрошина подала гражданский иск против своего бывшего адвоката Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой, требуя взыскать с них 68,6 миллиона рублей материального ущерба и один миллион рублей компенсации морального вреда. Об этом рассказал РБК адвокат блогера Михаил Мушаилов.

15 октября Следственный комитет возбудил против Волховой и Гольцевой уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). По версии следствия, в 2023-2024 годах юристы, представлявшие интересы Митрошиной по делу об уклонении от уплаты налогов, вводили блогера в заблуждение, сообщая ей о «проблемах с налоговыми и правоохранительными органами». Они предлагали Митрошиной за вознаграждение «вычеркнуть ее имя из черных списков администрации президента», а также оформить ей иностранное гражданство.

По словам Митрошиной, для решения вымышленных проблем с властями она последовательно перечислила на счета юристов 10,5 миллиона рублей, 9,5 миллиона рублей и 21 миллион рублей. Еще 12,4 миллиона рублей ушли на «оформление гражданства Вануату», а 10,1 миллиона рублей — на другой надуманный повод. За «исключение из черного списка» Митрошина передала наличными пять миллионов рублей.

В Следственном комитете заявляли, что юристы полностью признали свою вину на допросе. Сейчас они находятся под домашним арестом.

В 2023 году Следственный комитет возбудил против Александры Митрошиной (2,6 миллиона подписчиков в инстаграме) дело об уклонении от уплаты налогов. Позже блогер рассказала, что полностью погасила долг в размере 127 миллионов рублей, после чего дело было прекращено.

В марте 2025 года Митрошину задержали в аэропорту Сочи. Ей предъявили новое обвинение в отмывании средств в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК). По версии следствия, она легализовала более 127 миллионов рублей, полученных в результате уклонения от уплаты налогов, через покупку недвижимости в Москве. На допросе Митрошина признала вину в полном объеме, сообщал СК. Блогеру назначили домашний арест. По данным СМИ, Митрошина подала заявление о банкротстве.

Читайте также

«Если бизнес растет, значит, все происходит правильно» «Медуза» рассказывает историю Александры Митрошиной, блогера с несколькими миллионами подписчиков, которая вернулась из ОАЭ в Россию — и тут же попала под арест

