Бывших адвокатов Александры Митрошиной обвинили в мошенничестве. Они обещали блогеру, что ее исключат из «черных списков» администрации президента

Адвокат Алиса Волхова и аудитор Ольга Гольцева задержаны по обвинению в мошенничестве на 75 миллионов рублей — от их действий пострадала блогер Александра Митрошина, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Собеседник агентства утверждает, что задержанные юристы обещали Митрошиной «за деньги вычеркнуть ее из черных списков администрации президента, которых в действительности нет».

В результате Митрошина перевела на счет ИП Волховой 75 миллионов рублей, которые были заявлены как оплата за услуги медиации.

Нынешний адвокат Митрошиной Михаил Мушаилов подтвердил задержание Волховой и Гольцевой. Им инкриминируют часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), которая наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

В 2023 году Следственный комитет возбудил против Александры Митрошиной (2,6 миллиона подписчиков в инстаграме) дело об уклонении от уплаты налогов. Позже блогер рассказала, что полностью погасила долг в размере 127 миллионов рублей.

В марте 2025 года Митрошину задержали в аэропорту Сочи. Ей предъявили новое обвинение в отмывании средств в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК). По версии следствия, она легализовала более 127 миллионов рублей, полученных в результате уклонения от уплаты налогов, через покупку недвижимости в Москве. На допросе Митрошина признала вину в полном объеме, сообщал СК. Блогеру назначили домашний арест. По данным СМИ, Митрошина подала заявление о банкротстве.

