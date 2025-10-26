Трамп заявил, что поднимает пошлины для Канады еще на 10% из-за рекламы с цитатой Рейгана, показанной во время бейсбола

США поднимут пошлины для Канады еще на 10% от тех, которые действуют сейчас, заявил Дональд Трамп. Причиной этого он назвал размещение рекламы с цитатой 40-го президента США Рональда Рейгана.

Рекламу запустило правительство канадской провинции Онтарио. В ней цитируются слова Рейгана из его обращения 1987 года — он говорит, что «в долгосрочной перспективе» торговые барьеры в виде пошлин «наносят ущерб каждому американцу — и рабочим, и потребителям».

«Рональд Рейган ценил тарифы с точки зрения национальной безопасности и экономики, но Канада утверждала обратное! Их реклама должна была быть немедленно снята, но ее показали прошлой ночью во время , зная, что это мошенничество. Из-за их грубого искажения фактов и враждебного действия я повышаю тариф на канадские товары на 10% сверх того, что они платят сейчас», — написал Трамп.

Реклама с цитатой Рейгана была запущена на крупных американских телеканалах 16 октября — ее оплатило правительство Онтарио, а премьер-министр провинции Даг Форд, который критикует торговую политику США, отдельно опубликовал ее. 24 октября Трамп заявил, что США прекращают торговые переговоры с Канадой из-за «мошеннического использования фейковой рекламы», в которой Рональд Рейган «высказывается отрицательно о тарифах». Размещение этого ролика раскритиковал и фонд Рональда Рейгана.

После заявления Трампа Даг Форд по итогам обсуждения с премьер-министром Канады Марком Карни сообщил, что Онтарио приостановит рекламную кампанию, «чтобы возобновить торговые переговоры». Но реклама, добавил он, все равно будет транслироваться во время игр Мировой серии.

Ранее США уже ввели пошлину в 35% на все канадские товары. При этом многие из них освобождены от пошлин в рамках соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA), которое Трамп заключил еще во время своего первого срока. Отдельно США ввели отраслевые пошлины в размере 50% на металлы и 25% на автомобили. Канада, как отмечает «Би-би-си», осталась единственной страной из G7, которая пока не достигла торгового соглашения с США.